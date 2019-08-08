Как общаться с родителями-манипуляторами

Стремление манипулировать чаще всего диктуется неуверенностью и тревогой, справиться с которыми можно только с помощью тотального контроля и недоверия.

Родитель-манипулятор – не всегда тонкий психолог и знаток человеческих душ. Манипуляция собственными детьми растет из превратного понимания ответственности, которая воспринимается как постоянный навязчивый контроль и лишение ребенка права на самостоятельность.

Отсюда эти многочисленные «мама лучше знает, как надо», «ты меня до инфаркта доведешь», «мне за тебя стыдно перед людьми», «ты должен» и «разве для этого я тебя растила?».

Стремление манипулировать чаще всего диктуется чувством неуверенности и тревоги, справиться с которыми можно только с помощью тотального контроля и недоверия. А их, в свою очередь, нужно замаскировать под нечто благовидное: заботу, беспокойство, стремление-сделать-как-лучше. Но самое печальное в том, что ребенок никогда не перестает быть для такой мамы маленьким – будь ему хоть 30, хоть 50… Для нее он всегда нуждается в заботе, а стало быть – и в контроле тоже.

Манипулирующая мама по доброй воле вряд ли изменит формат отношений со своим взрослым ребенком: обязательно спросит, как он покушал, и ткнет носом в невымытую посуду. Поинтересуется, кто звонил, расскажет, что она об этом думает – попросит не приходить поздно и пригрозит очередной болячкой или седыми волосами, появившимися по милости чада. Бесполезно надеяться на то, что родительские манипуляции когда-нибудь сами рассосутся.

Манипулирующие мамы, конечно, не прочь анонсировать: «вот когда закончишь институт, тогда…» или «когда у тебя появятся свои дети, тогда…». Но продолжением таких анонсов обычно становится «тогда я смогу умереть спокойно». Заметьте: о снятии контроля над великовозрастным дитятком никто и не заикался. Родитель так и будет играть на чувстве вины и чувстве долга.

Дети манипулирующих родителей могут пребывать в двух глобальных состояниях: либо осознавать, что они являются жертвой тотального контроля - либо нет. У тех, кто осознал происходящее, на выбор есть несколько вариантов поведения.

Терпеть

Это делает вам честь как человеку, бесконечно уважающему родителей. Но не более того. Что значит терпеть? Во-первых, понимать, что вы не являетесь хозяином своей судьбы, во-вторых, постоянно бороться с раздражением в адрес родителя, в-третьих – все время испытывать чувство вины («она для меня все – а я…»). Противоречий масса, удовлетворения жизнью – ноль, зато есть возможность в полной мере ощутить себя хорошим человеком.

Есть ли другие варианты? О них мы сейчас поговорим.

Выяснять отношения

Для тех, кто потерял психологическую невинность и начал осознавать родительские манипуляции, путь выяснения отношений – самый распространенный. Желание понять «За кого они меня держат?» и «Да кто вы такие?» обычно приводят к многочисленным скандалам. Пока неизвестно ни одной удачной попытки указать родителям на ошибки в поведении, которая была бы принята к сведению.

Удалиться

Чуть более зрелый путь – сепарация. То есть, отделение от родительской семьи, самостоятельная жизнь и сокращение контактов. На первых порах тех, кто стал «отрезанным ломтем» мучит чувство вины. И в этом есть рациональное зерно: родителям может понадобиться помощь, им как-никак требуется внимание, у них, скорее всего, проблемы со здоровьем. Вряд ли замашки родителей достали вас настолько, чтобы полностью обрывать все контакты? Тем более что манипулирующие родители считают детей некой частью себя: расстаться с ребенком для них – сродни очутиться без руки или ноги.

Стать таким же

Случается, что у родителей-манипуляторов вырастает достойная смена, начинающая оттачивать свои манипуляторские навыки на них же самих. В итоге получается эдакий симбиоз манипуляторов-неразлучников, зрелище поистине драматическое. Сомнений нет: эти навыки, поначалу используемые как защита, будут применены ребенком на прочих окружающих и на его собственных детях и в дальнейшем станут основным способом его общения.

Изменить ситуацию

То есть перестроить свои отношения с манипулирующими родителями. Это самый зрелый путь, но одновременно и самый сложный. Многим не верится, что отношения, в которые они были включены с самого детства, поддаются изменениям. Поддаются, но требуют усилий.

Шаг первый : понять. На этом этапе надо осознать, что родительские манипуляции – они не со зла. Они от избыточной ответственности, от неуверенности в своих силах, от желания, чтобы с вами все было хорошо. В конце концов – оттого, что мамой, возможно, в детстве так же манипулировали ее родители.

Шаг второй. Выяснив, что мама – тоже человек, проясните, какой именно человек. Что вы знаете о ее детстве и юности, отношениях с родителями, о том, почему она выбрала свою профессию. Важны любые детали. Представьте, что вы собираете материал для ее биографии.

Шаг третий. Ощутите себя взрослее собственных родителей. Наверняка в чем-то у вас больше опыта, к тому же вас украшает зрелое решение перестать быть объектом манипуляций. Постарайтесь относиться к родителю-манипулятору так, как врач относится к пациенту: доброжелательно, твердо, терпеливо. Не надо взвиваться, обличать, выяснять отношения. Перед вами – нечто среднее между пациентом и ребенком. Не «разводитесь» на родительские попытки втянуть вас в скандал и не обращайте внимания на все родительские оценки, поступающие в ваш адрес.

Шаг четвертый. На этом этапе нужно начать перестраивать свои отношения с родителями. С одной стороны, постепенно увеличивайте дистанцию между ними и собственной частной жизнью. Не стоит допускать родителей на свое личное пространство, не давайте шанса терроризировать вас звонками (лучше звонить самостоятельно – и не по графику, а неожиданно). С другой стороны, у родителей не должно создаться впечатления, что вы сознательно вытесняете их из своей жизни: проявляйте заботу, дарите мелкие подарочки, если есть возможность – вместе выходите в свет. В конце концов, кто здесь самый взрослый – вы или родители? Спланируйте для родителей какое-нибудь занятие: похудание по графику, визиты в бассейн, прослушивание аудиокниг, регулярно интересуйтесь, как идет процесс, порой можно пожурить за отлынивание.